ГПК: Более 3,6 тыс. машин стоят в очереди на польской границе перед выходными

Накануне выходных на польской границе скопилось свыше 3,6 тысяч легковых автомобилей, ожидающих въезда, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

С понедельника скопление легкового транспорта перед польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") выросло на 1180 машин. Въезда в Польшу ожидают 3650 легковых авто и 80 автобусов.

С начала недели сопредельная сторона приняла на свою территорию 34 % легковушек от нормы. Перед литовскими пунктами пропуска фиксируется 270 единиц легкового транспорта.

Литовское направление остается самым загруженным для фур. Перед погранпереходом "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог") находятся 360 грузовиков. Через данный пункт пропуска в Литву с начала недели проследовало 11 % авто от нормы. Контрольные службы "Шальчининкая" (сопредельный "Бенякони") оформили 26 % большегрузов от нормы. Здесь въезда в ЕС ожидают 420 грузовых авто.