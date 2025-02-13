Гром среди пасмурного неба ЕС - телефонный разговор Путина и Трампа поверг еврочиновников в ужас

Главная и самая обсуждаемая международная тема - телефонный разговор лидеров России и США. Инициировал Трамп. И, как говорится, свершилось. Основная тема разговора - урегулирование украинского конфликта.

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Американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирным путем. Владимир Путин с утверждением согласился, но объективно упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. О них Западу, особенно европейскому цветнику, сегодня пришлось вспомнить заново - и отсюда нескрываемая паника.

В Европе давно боялись этого диалога. План мирного урегулирования Вашингтон обсуждает с Москвой, а от Евросоюза вполне может потребовать оплатить восстановление Украины и не только.

Для как-никак "участника" украинского конфликта - Зеленского - Трамп тоже нашел 15 телефонных минут - для антуража. И то это со всеми паузами и переводами. Заученная мантра киевского главаря - "Запад должен нам помочь" - зависла в воздухе.

Переговоры стали крахом усилий Запада по дипломатической изоляции России и ее лидера, серьезным импульсом к возрождению партнерских отношений между странами, а также шоком для Украины и европейских союзников.

Спустя 1665 дней тишины - мировая реакция на диалог Москвы и Вашингтона

Первый за последние три года байденовской заморозки созвон лидеров США и России.

Западные СМИ объективно назвали данный шаг "напряженной дипломатической игрой лидеров-противников".

Мирные переговоры рискуют принести краткосрочную победу, которая станет наградой Путину, чьи красные линии так и не сдвинулись, обеспокоено Sky News.

Но справедливо замечает: Дональд Трамп явно хочет, чтобы его запомнили как президента, положившего конец войне. Но какой ценой?

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"Украина все равно будет наша. Никому эта Украина не нужна, - сказал Александр Лукашенко. - Заварушка на Ближнем Востоке… Я же предупреждал, когда война началась, Зеленскому звонил: "Володя, послушай меня, опытного человека, не первый год работаю. Как только где-то какая-то заварушка, про тебя забудут". И что происходит? Украина отходит на задний план (из-за обострения на Ближнем Востоке. - Прим. ред.)".

"Головой надо думать, прежде чем втягивать страну в ту или иную авантюру", - добавил Президент. Свои слова он проиллюстрирован примером Афганистана, когда оттуда ушли американцы: "Кинули и уехали. Точно так будет и здесь. Они (США. - Прим. ред.) далеко, они большие, им это сто лет не надо. Их политика - это муть, муть, муть. Заварить чего-то и в этой мутной воде… Знаете, что там рыбу легче ловить. Это их политика. А все остальное - это расходный материал, как в Украине сегодня".

"Поэтому этот регион (Украина. - Прим. ред.) - наш регион. В том смысле, что мы вместе будем", - продолжил Александр Лукашенко. По его словам, рано или поздно "Европа приползет к нам, к России". "Потому что Европу сегодня на части рвут американцы как хотят. А она не может сопротивляться, потому что у нее все на рынке Америки завязано - кредиты, собственность и прочее", - сказал Президент. Кроме того, поведение политиков там зачастую идет вразрез с интересами народов и стран. "Вы видите, какие там политики. Я на них смотрю как опытный человек - мне иногда плакать хочется, - заметил глава государства. - Они же не думают о народе. Отсидел срок, два, пошел, украл чего-то, в карман положил и уехал куда-то. Точно так, говорят, и Зеленский готовится куда-то смотаться".

Пока это был хоть и полуторачасовой, но лишь разговор президентов двух мощных геополитических субъектов. Но речь идет о судьбе и безопасности нашего региона.

Верно, замечает Би-би-си, переговоры Путина и Трампа снижают градус напряженности, но за счет Украины. Удивительная западная хамелеонская способность - переворачивать все с ног на голову. За счет украинцев, их благополучия, их жизней - именно Запад инспирировал и, назначив главарем режима актера Зеленского, щедро подпитывая его оружием, культивируя антироссийскую пропаганду, раздувал этот конфликт.

Теперь в Москве - восторг, в Киеве - страх. Отстранит ли Трамп Украину? - задается вопросом The Times. Может, и отстранит, но не вполне отпустит.

Ведь Америка упускать свою выгоду не собирается: уже оформлены хищные аппетиты на украинские земли и недра.

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Дональд Трамп, президент США:

"Министр финансов США в Украине. Цель его визита - подготовка документа, благодаря которому мы будем уверены, что в какой-либо форме получим вложенные в Украину деньги обратно, потому что мы потратили гораздо больше денег, чем Европа".

Марионеточных европейских чиновников телефонный разговор Путина и Трампа поверг в ужас и вогнал в ступор. О дипломатическом маневре Белый дом своих союзников не предупреждал, свидетельствует Bloomberg. Но не зря же столько денег мы вложили в украинский проект, недоумевают теперь Евросоюзе.

И вот Франция, Германия, Польша, Италия, Испания, заодно Великобритания, а также Европейская комиссия и дипломатическая служба ЕС оперативно стряпают совместное заявление. Мол, с нетерпением ждем возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с американскими друзьями. Британская The Sun эмоционально предостерегает Трампа от "сделки с дьяволом" с тираном Путиным - перед некими переговорами по прекращению войны в Украине.

Александр Скубченко, политолог, блогер (Украина):

"У США и России есть свой контакт, который недоступен для Британии и недоступен для Европы. Безусловно, они переживают. Потому что их здесь нет. Их никто не рассматривает, как субъект. Они стали мелкими. Они, по сути, "сточились" об Украину. То есть, Европа сегодня предоставляет еще в большинстве своем - вот те режимы, которые сегодня есть в Германии, во Франции".

Борис Писториус, министр обороны Германии:

"К сожалению, администрация Трампа сделала публичные признания Путину до того, как начались наши переговоры. С моей точки зрения, лучше было бы говорить о возможном членстве Украины в НАТО или о потере страной территории только за столом переговоров и не снимать ее с повестки заранее".

Проигрыш ЕС по всем направлениям

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За фантазиями "о мирных оружейных переговорах" по Украине в ЕС будто и не заметили, что еще до знакового звонка министр обороны США выступил с однозначными заявлениями в Брюсселе.

Пит Хегсет, министр обороны США:

"Мы должны начать с того, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереалистичной целью. Погоня за этой иллюзией только продлит войну и причинит больше страданий. США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Гарантия безопасности должна быть подкреплена дееспособными европейскими и неевропейскими войсками в качестве миротворцев в Украине. Они должны быть развернуты в рамках миссии, не относящейся к НАТО".

Очевидно, Трамп решил разработать мирный план напрямую с Путиным, не привлекая толком к его разработке ни бывших трансатлантических партнеров, ни износившего президентский срок Зеленского, а последнего предупреждали - дозаигрываешься.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Судя по ступору, который вызвал телефонный разговор Трампа и Путина, судя по всему, что происходит в Украине, всему, что творит нацистский режим Зеленского, Запад стал воспринимать это как должное. Именно так мы должны общаться с Россией. Наверное, поэтому многие на Западе, начиная с лидеров Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный, базовый разговор двух хорошо воспитанных, вежливых людей".