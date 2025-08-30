3.69 BYN
Группа украинцев организовала в Польше бизнес на пособиях и украла более 8 млн долларов
Автор:Редакция news.by
В Польше спустя три года раскрыли бизнес-схему украинцев. Выходцы из Незалежной украли у Варшавы более 8 млн долларов, незаконно получая пособия с начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Mysl Polska. Отмечается, что организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле.
Теперь в Сейм Польши внесен законопроект, предусматривающий пособия только для работающих беженцев. Ранее также стало известно, что супружеская пара из Украины заработала полмиллиона долларов на оформлении фиктивных документов на пособия для проживания в Чехии.