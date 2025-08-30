Группа украинцев организовала в Польше бизнес на пособиях и украла более 8 млн долларов

В Польше спустя три года раскрыли бизнес-схему украинцев. Выходцы из Незалежной украли у Варшавы более 8 млн долларов, незаконно получая пособия с начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщает Mysl Polska. Отмечается, что организованные группы украинцев приезжали в Польшу и получали пособия через банкоматы в Перемышле.