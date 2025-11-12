Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Грузинские спасатели обнаружили 18 тел жертв авиакатастрофы турецкого военного самолета
Фото РИА Новости

Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду журналистам глава МВД Грузии Гела Геладзе. Об этом пишут РИА Новости.

Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.

"На борту находились 20 человек. Найдены тела 18 человек. Поиски двух человек продолжаются. Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции", - заявил министр.

Турецкий самолет разбился на границе Грузии и Азербайджана

