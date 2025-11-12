Грузинские спасатели обнаружили 18 тел жертв авиакатастрофы турецкого военного самолета

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffabe4c-c504-49f2-a4bf-d936a9a15650/conversions/ac08ba19-9bc3-432d-a0d4-47aa236bfe3d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffabe4c-c504-49f2-a4bf-d936a9a15650/conversions/ac08ba19-9bc3-432d-a0d4-47aa236bfe3d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffabe4c-c504-49f2-a4bf-d936a9a15650/conversions/ac08ba19-9bc3-432d-a0d4-47aa236bfe3d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dffabe4c-c504-49f2-a4bf-d936a9a15650/conversions/ac08ba19-9bc3-432d-a0d4-47aa236bfe3d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Грузинские спасатели обнаружили тела 18 из 20 человек, которые погибли в результате крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130, сообщил в среду журналистам глава МВД Грузии Гела Геладзе. Об этом пишут РИА Новости.

Министерство обороны Турции во вторник сообщило, что военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules разбился на территории Грузии, погибли 20 человек. Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию. Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявила, что расследование причин крушения будет проводиться с особой тщательностью.