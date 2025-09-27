Густаво Петро: США больше не соблюдают нормы международного права

Под гнет Вашингтона попала еще одна южноамериканская страна. США аннулировали визу президента Колумбии, который прибыл в страну для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Госдеп объяснил такое решение участием Густаво Петро в пропалестинском митинге.

Политик вышел на улицы Нью-Йорка, присоединился к акции и призвал американских военных не подчиняться приказам властей, а добровольцев - вступить в армию для освобождения Газы.

Лидер Колумбии, комментируя отмену своей визы, отметил, что он, как президент, посещающий Ассамблею ООН, пользуется полным иммунитетом, и подобные решения показывают, что правительство США больше не соблюдает нормы международного права. В связи с чем штаб-квартира такой организации, как ООН, не может теперь оставаться на территории Америки.