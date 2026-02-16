3.72 BYN
Идут последние подготовительные работы к трехсторонним переговорам по украинскому кризису в Женеве
Автор:Редакция news.by
17 февраля в Женеве состоятся трехсторонние переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по украинскому кризису. Идут последние подготовительные работы.
Украинская делегация направилась в Швейцарию в первой половине дня, российская отправится вечером. Состав делегатов, по данным СМИ, расширится до двух десятков человек. Длиннее станет и список вопросов для обсуждений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что круг тем будет шире, чем в ходе переговоров в Абу-Даби, затронут в том числе территориальный вопрос. Российские переговорщики в целом, как заявил замглавы МИД России, будут действовать в рамках, согласованных Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.