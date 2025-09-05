Запад сегодня понимает, что солнце нового мира восходит. Это страны Глобального Юга и Востока. Часть Европы, отделенная тем самым польским забором, продолжает приходить в себя от результатов саммита ШОС в Тяньцзине.

Ведущие мировые медиа обсуждают и масштабный военный парад в Пекине, и саммит Шанхайской организации сотрудничества. Пытаются читать между строк и искать виновных: почему одни строят новый мир, а другие новые границы. Внимание обращено не на документы, принятые лидерами организации, а на демонстрацию единства перед лицом Запада.

Так, корреспондент CNN Иван Уотсон уверен, что Европа и США еще долго будут приходить в себя.

Иван Уотсон, корреспондент CNN:

"Послание, прозвучавшее там, было гораздо более прямолинейным и адресованным США. Это были обвинения в "политике запугивания", как выразился Си Цзиньпин, и "менталитете холодной войны". Все эти выражения своего рода шифр. Можно с уверенностью сказать, что и он, и президент России Владимир Путин использовали его, чтобы критиковать систему международных отношений, которая, по их мнению, слишком долго находилась под пятой США (фактически с момента распада Советского Союза). И именно с этим оба лидера давно не согласны. Они призывают к тому, что называют более справедливым, - к многополярному миропорядку".

Нежелание западных лидеров участвовать в саммите ШОС в Пекине продемонстрировало неготовность Запада к конструктивному диалогу по поводу мирного урегулирования конфликтов. Об этом сообщила итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Многие главы этих стран готовы идти на эскалацию конфликта, чтобы увеличить военные расходы и не терять высокопоставленные посты, написали итальянские журналисты:

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b53f3845-5b12-41c9-8f40-818efcd41915/conversions/ee72a002-f4c5-4933-a04b-669b3afeb34f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b53f3845-5b12-41c9-8f40-818efcd41915/conversions/ee72a002-f4c5-4933-a04b-669b3afeb34f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b53f3845-5b12-41c9-8f40-818efcd41915/conversions/ee72a002-f4c5-4933-a04b-669b3afeb34f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b53f3845-5b12-41c9-8f40-818efcd41915/conversions/ee72a002-f4c5-4933-a04b-669b3afeb34f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наблюдатели сходятся во мнении, что в Китае прошел самый главный саммит последних лет. Встреча проходила на фоне непростых геополитических событий. Торговая война США с Китаем и Индией, продолжающийся военный конфликт и кризис безопасности в Европе. И в Тяньцзине собрались те, кто может повлиять на дальнейшую расстановку сил на планете.

Майкл Шеридан, автор книги "Красный император - Си Цзиньпин и его Китай":