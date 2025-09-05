3.70 BYN
IFQ: реакция Европы на саммит ШОС показала ее неготовность к диалогу
Запад сегодня понимает, что солнце нового мира восходит. Это страны Глобального Юга и Востока. Часть Европы, отделенная тем самым польским забором, продолжает приходить в себя от результатов саммита ШОС в Тяньцзине.
Ведущие мировые медиа обсуждают и масштабный военный парад в Пекине, и саммит Шанхайской организации сотрудничества. Пытаются читать между строк и искать виновных: почему одни строят новый мир, а другие новые границы. Внимание обращено не на документы, принятые лидерами организации, а на демонстрацию единства перед лицом Запада.
Так, корреспондент CNN Иван Уотсон уверен, что Европа и США еще долго будут приходить в себя.
Иван Уотсон, корреспондент CNN:
"Послание, прозвучавшее там, было гораздо более прямолинейным и адресованным США. Это были обвинения в "политике запугивания", как выразился Си Цзиньпин, и "менталитете холодной войны". Все эти выражения своего рода шифр. Можно с уверенностью сказать, что и он, и президент России Владимир Путин использовали его, чтобы критиковать систему международных отношений, которая, по их мнению, слишком долго находилась под пятой США (фактически с момента распада Советского Союза). И именно с этим оба лидера давно не согласны. Они призывают к тому, что называют более справедливым, - к многополярному миропорядку".
Нежелание западных лидеров участвовать в саммите ШОС в Пекине продемонстрировало неготовность Запада к конструктивному диалогу по поводу мирного урегулирования конфликтов. Об этом сообщила итальянская газета IL Fatto Quotidiano. Многие главы этих стран готовы идти на эскалацию конфликта, чтобы увеличить военные расходы и не терять высокопоставленные посты, написали итальянские журналисты:
Наблюдатели сходятся во мнении, что в Китае прошел самый главный саммит последних лет. Встреча проходила на фоне непростых геополитических событий. Торговая война США с Китаем и Индией, продолжающийся военный конфликт и кризис безопасности в Европе. И в Тяньцзине собрались те, кто может повлиять на дальнейшую расстановку сил на планете.
Майкл Шеридан, автор книги "Красный император - Си Цзиньпин и его Китай":
"Совершенно очевидно, что это самая важная встреча этой организации за многие годы. Шанхайская организация сотрудничества изначально, можно сказать, сформировалась как пакт безопасности и использовалась для координации мер по борьбе с терроризмом. Си Цзиньпин превратил ее в средство и витрину для демонстрации нового мирового порядка. И послание звучит весьма прямолинейное. Оно слышится в его речи, присутствует в китайской пропаганде, оно также выражается в заявлениях, которые исходят от Путина и премьера Моди, - страны мира, находящиеся за пределами "главного стола", контролируемого Западом, хотят заявить, что они желают изменить мировой порядок. Вот каково главное послание этой встречи".