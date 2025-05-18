Иллюзия выбора на выборах в Польше - только 60 % поляков исполняют свой гражданский долг

В программе "Актуальное интервью" профессор, доктор экономических наук Ирина Новикова рассказала об отчужденности поляков от политических процессов в стране.

Выборы в Польше стали важным региональным событием, потому что от этого зависит, какая из европейских группировок усилиться. Польшу, так или иначе, будут использовать - либо для усиления Германии, либо для усиления Румынии.

Оба кандидата, Рафал Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий, представляют разные направления - либеральное и правоконсервативное. Если выиграет либеральный кандидат, то Польша еще больше будет зависеть от Германии, если консервативный - от Румынии.

"Прежде всего, выборы в Польше важны для Беларуси, потому что мы все-таки близкие соседи, - отметила Ирина Новикова. - Думаю, что ориентация Польши как на правых в Германии, так и на нынешнюю Румынию - это плохо для нас. Поляки же должны думать и выдвинуть того, кто будет защищать их интересы. Вообще, обидно наблюдать за Европой - и Восточной, и Западной - они всегда должны на кого-то ориентироваться".

Кароль Тадеуш Навроцкий, один из лидирующих политиков на выборах, оказался замешан в скандале, связанном с черной риэлтерской деятельностью. Кандидат попытался отобрать квартиру у человека, над которым оформил опекунство. Однако даже такие факты биографии не мешают ему баллотироваться в президенты.

Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddaf130c-a79e-485b-9f5c-d3f5068109d9/conversions/c889a3a9-65aa-4882-a8dc-8cf0c4505460-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddaf130c-a79e-485b-9f5c-d3f5068109d9/conversions/c889a3a9-65aa-4882-a8dc-8cf0c4505460-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddaf130c-a79e-485b-9f5c-d3f5068109d9/conversions/c889a3a9-65aa-4882-a8dc-8cf0c4505460-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ddaf130c-a79e-485b-9f5c-d3f5068109d9/conversions/c889a3a9-65aa-4882-a8dc-8cf0c4505460-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Анджей Дуда, кандидат на президентских выборах 2015 и 2020 годов в Польше, изменял жене. Но народ никак не отреагировал. Поляки понимают, что выступят они против кандидата или нет, все равно к власти придут нужные люди... То есть от народа ничего не зависит", - заявила профессор.

По словам Ирины Новиковой, главным приоритетом для поляков должно быть либо сохранение польской идентичности и развитие Польши как отдельного государства, либо реформирование Европейского союза, потому что в ближайшие годы экономика, демократия и уровень жизни в Европе будут падать.

"Когда я читала лекции в Варшавском университете, я спросила студентов: "Назовите мне крупные польские предприятия". Но они не могли назвать мне ни одного крупного предприятия, известного на мировом уровне. Все потому, что Польша не поддерживает свои предприятия, не развивает свою экономику. Многие студенты даже не знали, что такое Речь Посполитая. Я веду к тому, что польская молодежь отдалена от политических процессов и от того, чем занимается правительство их страны", - рассказала профессор.

С 2000 года в Польше ни разу не избирался президент в рамках первого тура голосования. То есть никто из действующих политиков, из политического истеблишмента не способен набрать подавляющее большинство поддержки со стороны граждан.