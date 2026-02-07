Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения - Аракчи

Иран атакует базы США в регионе Персидского залива в случае нападения, заявил глава МИД Исламской Республики. Аракчи добавил, что Тегеран не собирается обсуждать свою ракетную программу ни сейчас, ни в будущем. А также исключил вывоз обогащенного урана из страны.



Накануне в Омане завершился очередной раунд переговоров США и Ирана. Как сообщают западные СМИ, Тегеран подтвердил свою позицию об отказе прекратить обогащение ядерного топлива. При этом обе стороны дали понять, что готовы продолжать дипломатические контакты для поиска решения, чтобы снизить риск военной эскалации.



Тем временем Трамп подписал указ, позволяющий США вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует товары или услуги у Ирана.