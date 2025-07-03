Иран открыл воздушное пространство и возобновил работу аэропортов

Власти Ирана открыли воздушное пространство над страной и возобновили работу большинства аэропортов. Об этом говорится в заявлении Организации гражданской авиации Исламской республики, сообщает ТАСС.

"Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг", - отмечается в заявлении.

Уточняется, что внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех аэропортах страны, кроме аэропортов Исфахана и Тебриза, с 5.00 до 18.00 по местному времени.

В конце июня Иран разрешил международным рейсам использовать свое воздушное пространство над центральной частью страны и частично - над западными регионами. Позднее, 2 июля, Тегеран закрыл воздушное пространство для международных транзитных рейсов.