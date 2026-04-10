Иран рассчитывает на успех переговоров в Исламабаде

Переговоры между США и Ираном отложены как минимум до утра 11 апреля. Сообщается, что американская делегация прибудет в Исламабад только ночью.

При этом иранские СМИ заявляют, что данные о прибытии иранских переговорщиков в Пакистан вымысел.

Отмечается, что переговоры по урегулированию конфликта не начнутся, пока Израиль продолжает атаки на Ливан. Тем не менее представитель верховного лидера Исламской Республики заявил, что Иран, хотя и сомневается в намерениях Вашингтона, рассчитывает на успех переговоров и заключение всеобъемлющего соглашения.