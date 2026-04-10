Иран рассчитывает на успех переговоров в Исламабаде
Переговоры между США и Ираном отложены как минимум до утра 11 апреля. Сообщается, что американская делегация прибудет в Исламабад только ночью.
При этом иранские СМИ заявляют, что данные о прибытии иранских переговорщиков в Пакистан вымысел.
Отмечается, что переговоры по урегулированию конфликта не начнутся, пока Израиль продолжает атаки на Ливан. Тем не менее представитель верховного лидера Исламской Республики заявил, что Иран, хотя и сомневается в намерениях Вашингтона, рассчитывает на успех переговоров и заключение всеобъемлющего соглашения.
Также сообщается, что Тегеран будет добиваться от США и их союзников репараций за нанесенный ударами ущерб. Однако в Иране не исключают, что переговоры в Исламабаде могут быть инструментом США для выигрыша времени.