"Ищите, кому это выгодно" - простые поляки об инциденте с дронами

Но официальной Варшаве такие объяснения не нужны. Ей нужен виноватый. И она его уже нашла - это Россия, ясное дело. Пока власть тычет пальцем в небо, простые поляки задают единственно верный вопрос: "А кому эти дроны были выгодны?" И ответы находят куда более интересные, чем в официальных сводках.

"Зеленский делает все, чтобы втянуть Польшу в чужую войну. Украинской молодежи разрешают выезжать из Украины, а наших солдат ждут на фронте. Хитро и ловко собрал обломки российских дронов и отправил к нам, чтобы втянуть Польшу в чужую войну. Да, в чужую войну. Но это была не первая попытка, а уже вторая. Первая была тогда, когда российская ракета попала в двух фермеров. Нет, господин Зеленский, это была не российская, а ваша ракета. И хитро и ловко вы сразу после взрыва, после гибели наших двух соотечественников позвонили Анджею Дуде, чтобы он объявил, что это была российская ракета. Нет, это была не российская, а ваша украинская ракета, за которую вы не признались и не извинились за убийство наших. Не приветствую!"