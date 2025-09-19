3.64 BYN
"Ищите, кому это выгодно" - простые поляки об инциденте с дронами
В истеричном сериале под названием "Польские страдания" от дронов, прилетевших будто бы прямо из России, новый поворот. Эксперты НАТО до сих пор не могут определить, а что, собственно, произошло-то 10 сентября?
Американский телеканал CNN, ссылаясь на свои "анонимные источники", отмечает: "Собранные данные о полете и характеристиках дронов оказались "неоднозначными и трудными для интерпретации".
Проще говоря, разведки всей западной коалиции не могут понять, что это было. И главное, не могут придумать, как это красиво подать. Пока рабочая версия такая - инцидент, возможно, "носил непреднамеренный характер". Мол, дроны могли просто заблудиться, наткнувшись на средства РЭБ.
Но официальной Варшаве такие объяснения не нужны. Ей нужен виноватый. И она его уже нашла - это Россия, ясное дело. Пока власть тычет пальцем в небо, простые поляки задают единственно верный вопрос: "А кому эти дроны были выгодны?" И ответы находят куда более интересные, чем в официальных сводках.
"Зеленский делает все, чтобы втянуть Польшу в чужую войну. Украинской молодежи разрешают выезжать из Украины, а наших солдат ждут на фронте. Хитро и ловко собрал обломки российских дронов и отправил к нам, чтобы втянуть Польшу в чужую войну. Да, в чужую войну. Но это была не первая попытка, а уже вторая. Первая была тогда, когда российская ракета попала в двух фермеров. Нет, господин Зеленский, это была не российская, а ваша ракета. И хитро и ловко вы сразу после взрыва, после гибели наших двух соотечественников позвонили Анджею Дуде, чтобы он объявил, что это была российская ракета. Нет, это была не российская, а ваша украинская ракета, за которую вы не признались и не извинились за убийство наших. Не приветствую!"