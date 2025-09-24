3.64 BYN
Итальянский журналист предложил Туску реагировать на "угрозы" самостоятельно
Автор:Редакция news.by
Польская истерия с дронами уже исчерпала терпение простых европейцев. Резкий ответ дал Дональду Туску итальянский журналист.
В соцсети X премьер польского режима сообщил, что Варшава рассчитывает на "однозначную и полную поддержку" союзников при реагировании на нарушения воздушного пространства. В ответ итальянец написал следующее:
"Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно".