Итальянский журналист предложил Туску реагировать на "угрозы" самостоятельно

Польская истерия с дронами уже исчерпала терпение простых европейцев. Резкий ответ дал Дональду Туску итальянский журналист.

В соцсети X премьер польского режима сообщил, что Варшава рассчитывает на "однозначную и полную поддержку" союзников при реагировании на нарушения воздушного пространства. В ответ итальянец написал следующее:

"Вам не нужна "поддержка", потому что нет никакой угрозы. Если вы так хотите начать войну с Россией, сделайте это самостоятельно".

