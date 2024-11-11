Из военного бюджета США на 2025 год вычеркнут пункт о ленд-лизе Украине. Заявление сделала киевский посол в Вашингтоне. Ранее Палата представителей Штатов одобрила оборонный бюджет на 884 млрд. В 2024 году такой механизм поставок вооружений Украине из США был утвержден, но ни разу не применялся на практике.