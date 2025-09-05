Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Из-за наводнений более 500 тыс. жителей пакистанской провинции Пенджаб пришлось эвакуироваться

Пакистан продолжает заливать, из-за наводнений свои дома покинули более 500 тыс. жителей провинции Пенджаб. Всего же общее число перемещенных лиц уже достигло 1 млн 800 тыс. человек.

Наводнения накрывают страну с июля 2025 года, ранее три основные реки в регионе - Рави, Сатледж и Ченаб - впервые почти за 40 лет одновременно вышли из берегов в результате многодневных муссонных ливней.

Стихия разрушила жилые дома, посевы и предприятия. Затопленными оказались почти 4 тыс. деревень.

