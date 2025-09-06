Из-за забастовок во Франции снизилось производство энергии

Масштабные забастовки во Франции привели к снижению производства электроэнергии более чем на 7 %.

В акции участвуют работники ведущих электроэнергетических компаний страны. Масштабный протест затронул три АЭС по всей стране, а также СПГ-терминал в Дюнкерке - второй по величине в странах континентальной Европы.