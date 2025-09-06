3.70 BYN
Из-за забастовок во Франции снизилось производство энергии
Автор:Редакция news.by
Масштабные забастовки во Франции привели к снижению производства электроэнергии более чем на 7 %.
В акции участвуют работники ведущих электроэнергетических компаний страны. Масштабный протест затронул три АЭС по всей стране, а также СПГ-терминал в Дюнкерке - второй по величине в странах континентальной Европы.
Всего по стране прошло уже 250 протестных акций, в которых приняли участие 138 тыс. человек. Особо масштабные забастовки запланированы профсоюзом на 10 и 18 сентября. Среди основных требований участников - отмена пенсионной реформы, повышение зарплат работников и снижение счетов за электроэнергию у потребителей.