Из-за забастовок во Франции снизилось производство энергии

Масштабные забастовки во Франции привели к снижению производства электроэнергии более чем на 7 %.

В акции участвуют работники ведущих электроэнергетических компаний страны. Масштабный протест затронул три АЭС по всей стране, а также СПГ-терминал в Дюнкерке - второй по величине в странах континентальной Европы.

Всего по стране прошло уже 250 протестных акций, в которых приняли участие 138 тыс. человек. Особо масштабные забастовки запланированы профсоюзом на 10 и 18 сентября. Среди основных требований участников - отмена пенсионной реформы, повышение зарплат работников и снижение счетов за электроэнергию у потребителей.

