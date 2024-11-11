Из жизни ушел Джимми Картер

На 101-м году жизни скончался 39-й президент США Джимми Картер. Он был лидером Белого дома с 1977 по 1981 год и прожил дольше всех среди американских глав. Во время его правления в 1979 году Штаты и Советский Союз подписали договор об ограничении стратегических вооружений, который скрепили знаменитым «поцелуем» Картера и Брежнева. В 1980 году, в разгар "холодной войны", именно он объявил о бойкоте Олимпийских игр в Москве. В 2002 году Картер получил Нобелевскую премию мира за миротворческую деятельность. Сегодня Эмпайр-стейт-билдинг окрасился в цвета флага США в дань памяти по скончавшемуся экс-президенту.