Израиль и ХАМАС обменялись заложниками

Мирные договоренности между Тель-Авивом и ХАМАС продолжают неукоснительно выполняться. Сегодня были освобождены 3 еврейских заложника, которые находились в руках палестинцев. На волю также вышли 183 человека, что содержались в тюрьмах Израиля.

Между тем обе стороны подвергаются ожесточенному давлению "ястребов". Премьера Нетаньяху упрекают в том, что полтора года конфликта не принесли никакого результата и ситуация возвращается к довоенному статус-кво. С палестинской стороны звучат обвинения в подготовке Израилем и Соединенными Штатами геноцида. Именно так расценивается предложение Трампа расселить обитателей сектора Газа по нескольким арабским странам. Давление недовольных шатким миром становится все ожесточеннее, провокаций с целью срыва соглашения можно ожидать в любой момент