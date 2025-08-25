Израиль нанес удары по медучреждению в секторе Газа

Армия Израиля атаковала больницу "Насер" в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. На данный момент сообщается о 15 погибших.

По зданию нанесли два ракетных удара - первый снаряд попал в 4-й этаж, а второй удар последовал после того, как к медучреждению приехали корреспонденты и спасатели для разбора завалов и поиска жертв.