3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Израиль нанес удары по сектору Газа - погибли 11 человек
Автор:Редакция news.by
Не менее 11 человек погибли в результате атаки Израиля на сектор Газа. По предварительным данным, ЦАХАЛ нанес удары по востоку и северо-востоку города Газа. Одна из ракет попала в больницу Аль-Шифа.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ атаковать анклав из-за якобы обстрела израильских военных в районе Рафаха. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что не имеет к атаке никакого отношения, но вынуждено отсрочить передачу тел заложников на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля.
На удары Израиля отреагировали в Белом доме. Как заявил президент США Дональд Трамп, Тель-Авиву следует отвечать на возможные атаки со стороны ХАМАС, однако это не приведет к нарушению режима прекращения огня.