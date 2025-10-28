Израиль нанес удары по сектору Газа - погибли 11 человек

Не менее 11 человек погибли в результате атаки Израиля на сектор Газа. По предварительным данным, ЦАХАЛ нанес удары по востоку и северо-востоку города Газа. Одна из ракет попала в больницу Аль-Шифа.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ атаковать анклав из-за якобы обстрела израильских военных в районе Рафаха. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что не имеет к атаке никакого отношения, но вынуждено отсрочить передачу тел заложников на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля.