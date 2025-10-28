3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Израильские военные нанесли серию авиаударов по городу Газа
Израильские военные нанесли серию авиаударов по городу Газа после поручения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, удары были нанесены по нескольким объектам в городе. Одна ракета упала около больницы "Аш-Шифа". Атака вызвала хаос и панику среди пациентов и медицинского персонала больницы. По словам очевидцев, удар был мощный.
Управление гражданской обороны Газы подтвердило авиаудары. Отмечается, что масштабы израильских бомбардировок пока неясны.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Araby, в результате удара по жилому дому на юге Газы погибли два человека, еще несколько получили ранения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций по вопросам безопасности приказал военным нанести удары по сектору Газа. По его словам, ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля. В ХАМАС также заявил о своей приверженности соглашению о перемирии.