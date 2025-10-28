Израильские военные нанесли серию авиаударов по городу Газа после поручения премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, удары были нанесены по нескольким объектам в городе. Одна ракета упала около больницы "Аш-Шифа". Атака вызвала хаос и панику среди пациентов и медицинского персонала больницы. По словам очевидцев, удар был мощный.

Управление гражданской обороны Газы подтвердило авиаудары. Отмечается, что масштабы израильских бомбардировок пока неясны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Araby, в результате удара по жилому дому на юге Газы погибли два человека, еще несколько получили ранения.