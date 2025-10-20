3.70 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Извержение на Камчатке: пепловое облако может угрожать авиарейсам
Автор:Редакция news.by
Вулкан Крашенинникова на Камчатке пробудился спустя почти 500 лет. Каменный гигант выбросил пепел на высоту до более 3 км. Это может быть опасно для авиаперевозок.
Шлейф пепла от извержения распространился на расстояние более 10 км.
Если его активность продолжится, это может повлиять на низколетящие самолеты. Ученые обратили внимание на активное извержение в начале августа. В прошлый раз вулкан извергался в 15-м веке.