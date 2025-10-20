Извержение на Камчатке: пепловое облако может угрожать авиарейсам

Вулкан Крашенинникова на Камчатке пробудился спустя почти 500 лет. Каменный гигант выбросил пепел на высоту до более 3 км. Это может быть опасно для авиаперевозок.

Шлейф пепла от извержения распространился на расстояние более 10 км.