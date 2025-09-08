3.70 BYN
3.01 BYN
3.52 BYN
Welt: К подрывам на "Северных потоках" причастен экс-главком ВСУ Залужный
Автор:Редакция news.by
Предполагаемые исполнители подрыва на "Северных потоках" действовали по приказу Валерия Залужного который на тот момент занимал пост Главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Welt.
Издание приводит слова представителей немецкой полиции, которые убеждены, что уже раскрыли дело и установили всех причастных.
Примечательно, что именно Залужному пророчат победу на возможных выборах президента Украины. Теперь возникает вопрос: как причастность к "Северным потокам" отразится на его рейтинге?