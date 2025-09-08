Welt: К подрывам на "Северных потоках" причастен экс-главком ВСУ Залужный

Предполагаемые исполнители подрыва на "Северных потоках" действовали по приказу Валерия Залужного который на тот момент занимал пост Главнокомандующего ВСУ. Об этом пишет Welt.

Издание приводит слова представителей немецкой полиции, которые убеждены, что уже раскрыли дело и установили всех причастных.