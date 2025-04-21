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Кабальная сделка. Украина сдалась и подписала соглашение с США о полезных ископаемых
Вашингтон и Киев все-таки подписали соглашение по недрам спустя месяцы переговоров. Фактически за этой подписью Украина больше себе не принадлежит - утерян экономический суверенитет. Природные богатства будут вывезены из страны и принесут прибыль Штатам.
Выйти из кабалы без разрешения Киев не сможет. Власти, конечно, пытаются доказать своим гражданам, что это экономически выгодно и сближает со сверхдержавой. Текст сделки по недрам еще не размещен в открытом доступе, однако в СМИ просочились его отрывки.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что виновник, развязавший и подогревавший украинский конфликт, - Джо Байден. Но зачем вдаваться в частное, обратимся к общему: американцы обеспечили Украине кризис, утопили ее в долгах, а теперь вырывают у страны не только собственно вложенные доллары, но и сверх того.
Дональд Трамп, президент США:
"Так вот, я обратился к ним и сказал: "Слушайте, нам нужны редкоземы..." У них отличные редкоземы, т.е. определенные минералы, материалы. У них есть то, чего у многих нет: очень ценные активы. И мы сегодня заключили сделку, благодаря которой мы получим теоретически намного больше".
В советской памяти остались истории, запечатленные на страницах мемуаров и в переживаниях очевидцев, о вывозе нацистами чернозема с Украины. Но если ученые и специалисты этот факт оспаривают, то его повторение спустя 80 лет с украинскими природными богатствами бесспорно.
Минуя месяцы переговоров и скандалов, Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно учреждает совместный инвестиционный фонд восстановления. Название самое что ни на есть безобидное. Да и в документе прописано, мол, все недра остаются в собственности Украины, она не имеет долговых обязательств перед Штатами, управляет фондом в равной с Белым домом степени, а часть доходов будет пущена в казну на восстановление страны. Фразы, отвлекающие поверхностного наблюдателя от сути.
Кэролайн Ливитт, пресс-секретарь Белого дома:
"Мы заключили историческое соглашение о создании американо-украинского инвестиционного фонда реконструкции. Это первое в своем роде экономическое партнерство, направленное на восстановление и долгосрочный экономический успех (Украины), от которого Соединенные Штаты получат огромную выгоду".
Но что же за всем кроется? Обескровливание страны. Оно, обрамленное в вышеприведенное красноречие, заставило Белый дом внести пункт о том, что без его согласия выйти из договора по недрам Украина не может. И так определены выгодополучатель и донор-услужник.
Как же это будет достигнуто? Посредством заложенной структуры фонда. США должны получить право первыми выбирать и разрабатывать самые богатые ресурсами земли. Владеть недрами Киев перестанет ровно в тот момент, как пальцем покажет на место строительства будущего добывающего предприятия. Оно будет продавать украинские ископаемые, более не считаясь с местными властями. Разрабатывать недра смогут как украинские, так иностранные, а скорее, за редким исключением, лишь американские компании.
Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:
"Если есть какое-то месторождение и есть, например, хороший проект и предложение, например, от Германии или от Польши, не имеете права. Первое право получить эту лицензию за американцами, а если они дают плохое предложение, не такое выгодное для Украины, им плевать на это. Вот когда американцы откажутся от разработки этого месторождения, тогда можете поговорить с другими. Т.е. это кабала, это по сути экономическое рабство".
Примечательна роль сделки в разрешении украинского кризиса. Соглашение по недрам задает фундаментальные вопросы.
США, с одной стороны, выгодно скорейшее завершение конфликта, с другой - профильные западные компании подсчитали, что почти 40 % запасов критически важных украинских минералов, около половины редкоземельных металлов, а также 2 из 4 месторождений лития расположены на подконтрольных России территориях. Однако в Белом доме поспешили заверить, что соглашение с Киевом указывает на приверженность долгосрочному миру. Себе они его обеспечат, а вот Украине жизни не дадут. Депутат Верховной рады Железняк отметил, что прежний вариант соглашения был намного лучше, в этот раз Киеву пришлось идти на уступки. Он не только продал и предал себя, свой народ, свои недра, но и не получил самое желанное - гарантий безопасности.