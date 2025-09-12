Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие

Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, рассказали в региональном минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.

"По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района, также туда направлены еще три бригады медицины катастроф.

