На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
Автор:Редакция news.by
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога, есть пострадавшие
Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, рассказали в региональном минздраве. Об этом сообщает РИА Новости.
"По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района, также туда направлены еще три бригады медицины катастроф.