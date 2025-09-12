3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Задержанного по делу в убийстве Кирка выдал полиции его отец
Задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка признался своему отцу в том, что именно он устроил стрельбу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на CNN.
Его отец сообщил эту информацию властям и сказал, что задержал сына до момента его официального помещения под стражу.
Бывший помощник директора ФБР по расследованию уголовных дел Крис Свекер заявил, что должностные лица перейдут от попыток установить личность подозреваемого, убившего консервативного политического активиста Чарли Кирка, к построению обвинения, сопоставлению всех доказательств.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что подозреваемый в убийстве Кирка находится под стражей.
"С высокой степенью уверенности мы задержали его", - сказал американский лидер.
По словам Трампа, преступника "сдал кто-то из очень близких ему людей".
Президент США ожидает, что официальные лица предоставят обновленную информацию позднее сегодня. Трамп заявил, что политическая организация Чарли Кирка Turning Point USA продолжит свою работу.
Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления на территории Университета долины Юта. Пуля попала ему в шею, его срочно доставили в больницу, где позже врачи констатировали смерть. Кирк, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Как отмечает Euronews, убийство Кирка вызвало широкое осуждение со стороны законодателей-республиканцев и демократов и вновь привлекло внимание к растущей угрозе политического насилия в США. Президент США Дональд Трамп заявил, что он обеспокоен судьбой Америки после нападения. Трамп 11 сентября отметил, что Кирк сыграл важную роль с точки зрения проведения предвыборной агитации среди молодежи. Американский лидер назвал деятельность активиста "важным фактором" того, что ему удалось заручиться поддержкой молодежи на выборах президента.