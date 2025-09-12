На немецкого бизнесмена могут завести уголовное дело за посылку из России

На гражданина Германии могут завести уголовное дело после получения посылки из России, информирует РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Norddeutscher Rundfunk.

"Прокуратура Шверина ведет расследование в отношении предпринимателя из Веббелина под Людвигслустом. Мужчина якобы совершил правонарушение, поскольку его знакомый из России прислал ему посылку с деревянной фигуркой, куском мыла и компакт-диском", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на минувшей неделе гражданин ФРГ - сельскохозяйственный предприниматель - получил письмо от надзорного ведомства. В нем утверждается, что он якобы нарушил режим санкций ЕС против России. Согласно документу, получение посылки квалифицируется как уголовное правонарушение, за которое грозит лишение свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Теперь немец должен в течение трех недель составить письменное объяснение, а также предоставить полные персональные данные и сведения о ежемесячном чистом доходе, отмечается в статье.

"Я не преступник, это смехотворно", - сказал он в беседе с NDR.

По словам мужчины, подарок на Пасху ему прислал говорящий по-немецки барнаулец, с которым он познакомился на сельскохозяйственной выставке несколько лет назад. На Рождество предприниматель сам отправил посылку в Россию.

"Теперь он, видимо, хотел отплатить мне тем же способом", - поделился собеседник телерадиокомпании.

При этом посылку от россиянина так и не доставили, поскольку ее приостановила почта в Лейпциге. Таможня проверила содержимое и составила протокол на "один кусок мыла, один декоративный предмет из дерева, один компакт-диск". Все это значится в санкционном списке.