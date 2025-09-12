Прорывное решения в газовой сфере. БЕЛАЗ представил опытный образец нового карьерного самосвала

Главная инновация - двигатель, работающий в газодизельном режиме, который позволяет замещать до 50% дизельного топлива сжиженным природным газом (СПГ). Самосвал оснащен уникальной системой управления подачей топлива, которая оптимизирует соотношение дизеля и СПГ для максимальной эффективности.

История работы БЕЛАЗа с газомоторной техникой началась в 2017 году, и с тех пор компания успешно развивает данное направление, выпустив самосвалы на газе грузоподъемностью 30, 45, 90 и 130 т. В этом году также запланирован выпуск самосвала с двигателем внутреннего сгорания, работающем на сжиженном природном газе, грузоподъемностью 220 т.