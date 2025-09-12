3.63 BYN
3.10 BYN
3.62 BYN
Прорывное решения в газовой сфере. БЕЛАЗ представил опытный образец нового карьерного самосвала
БЕЛАЗ представил опытный образец нового газодизельного карьерного самосвала грузоподъемностью 130 тонн, сообщили в пресс-службе завода.
Главная инновация - двигатель, работающий в газодизельном режиме, который позволяет замещать до 50% дизельного топлива сжиженным природным газом (СПГ). Самосвал оснащен уникальной системой управления подачей топлива, которая оптимизирует соотношение дизеля и СПГ для максимальной эффективности.
Бак для СПГ объемом 1400 л и бак для дизельного топлива объемом 1900 л обеспечивают 12-часовой цикл работы без дозаправки.
История работы БЕЛАЗа с газомоторной техникой началась в 2017 году, и с тех пор компания успешно развивает данное направление, выпустив самосвалы на газе грузоподъемностью 30, 45, 90 и 130 т. В этом году также запланирован выпуск самосвала с двигателем внутреннего сгорания, работающем на сжиженном природном газе, грузоподъемностью 220 т.
БЕЛАЗ-7513W станет центром экспозиции БЕЛАЗ на Петербургском международном газовом форуме - 2025, где компании ежегодно демонстрируют самые прорывные решения в газовой сфере.