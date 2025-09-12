В Беларуси разработали бронеавтомобиль на дистанционном управлении

В Беларуси создали легкобронированный автомобиль (ЛБА), которым можно управлять дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.

Дистанционно управляемое транспортное средство на базе ЛБА МЗКТ-490100-010 (ДУТС) включает сам бронеавтомобиль, оснащенный доработанными устройствами и системами, а также пульт управления, с помощью которого оператор задает параметры движения. Внешний облик ДУТС соответствует серийному ЛБА.



Транспорт оснащен дизельным двигателем ЯМЗ-5345-10 в паре с гидромеханической автоматической коробкой переключения передач собственной разработки с электронным управлением.