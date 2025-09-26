3.64 BYN
Как обеспечить устойчивое развитие атомной индустрии, знают участники Глобального атомного форума
Развитие атомной индустрии в мире затрагивает два важных аспекта: безопасность и обеспечение равного доступа к технологиям для всех. Только так можно обеспечить глобальное устойчивое развитие, уверены участники Глобального атомного форума.
Россия сегодня хоть и реализует 39 проектов в 11 странах (это вдобавок к сотне построенных объектов), не ставит партнеров в зависимость от своих технических решений и отвергает технический колониализм. Напротив, помогая создать собственную атомную отрасль в национальных экономиках, cпособствует в том числе в подготовке кадров.
Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ:
"Используя международные стандарты безопасности, мы стараемся выравнивать правила игры, что нужно иметь государству, чтобы атомная технология была в стране. Министр Египта говорит о малых реакторах, но нужно понимать, что есть более 80 конструкций, типов и вариантов, и сколько будут успешными они на рынке. Мы в этом числе помогаем странам оценить собственный потенциал для развития атомных технологий".
Сегодня во всем мире отмечается всплеск интереса к атомной энергетике и зеленым технологиям. Если 20 лет назад в "Атомэкспо" участвовали 25 стран, то сегодня 118. Это в том числе те страны, которые только намереваются развивать у себя атомную индустрию, которая опережает другие источники энергии по соотношению цены, стабильной энергомощности и уровня заботы об экологии.