Теме промышленной кооперации уделяется огромное внимание в рамках Евразийского экономического союза. Это постоянно звучит и на межправсоветах, в Евразийской экономической комиссии. Нужны проекты, бренды, общие товары, в кооперации которых участвуют несколько стран из пятерки.

О том, как сегодня оценивается работа с бизнесом, как она выстраивается на уровне ЕЭК в рамках нового финансового механизма, который будет содействовать промышленной кооперации на рынке "пятерки", рассказала член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян в проекте "Актуальное интервью".

Гоар Барсегян, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"В силу вступила вся нормативно-правовая база по новому механизму финансирования кооперационных проектов. И, по сути, мы запустили процесс в этом году, и с момента запуска Евразийской экономической комиссией совместно с государствами-членами проделана большая информационная работа в целях повышения информированности бизнеса наших стран, потому что это уникальная новая возможность, которая напрямую повлияет, на мой взгляд, на развитие реального сектора экономики. И здесь, естественно, нам предстоит большая работа".

В течение 2024 года совместно с государствами-членами ЕАЭС были организованы разные мероприятия в разных регионах совместно с бизнесом. Это нужно для того, чтобы информировать бизнес о новых возможностях, чтобы бизнес-сообщества могли пользоваться уникальной возможностью реализовать совместные кооперационные проекты в рамках пятерки. "На мой взгляд, пришло время реальными проектами показать выгоду интеграции, в первую очередь, пользу бизнеса. Если обобщить, скажу, что много чего сделано совместно с государственными членами. Но только полгода назад механизм вступил в силу, поэтому предстоит еще огромная работа для вовлечения широкого круга бизнеса в реализацию кооперационных проектов", - отметила Гоар Барсегян.

По мнению министра, на сегодняшний день страны-члены ЕАЭС обладают значительным потенциалом для расширения национального производства широкого спектра промышленной продукции. Для реализации этого потенциала необходимо внедрять передовые инновационные решения и обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции, которая по качеству и цене не уступает мировым аналогом.

Наиболее перспективными отраслями для промышленного сотрудничества на рынке "пятерки" Гоар Барсегян отметила спецмашиностроение, беспилотные системы в сельхозмашиностроении, промышленную робототехнику, фармацевтику, производство высокотехнологичного электронного оборудования.

Для преодоления импортозависимости и развития кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС комиссия активно проводит многостороннюю работу в различных отраслях. На текущий момент достигнуты значительные результаты в промышленном сотрудничестве стран Союза, особенно в таких сферах, как авиастроение и машиностроение.