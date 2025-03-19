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Как западные СМИ реагируют на телефонный разговор Путина и Трампа
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Россия США инвато2025-03-19T14:44:30.000000Z00
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа активно обсуждают западные СМИ.
- Переговоры последовали за впечатляющим дипломатическим поворотом США, который всего за несколько недель отдалил Вашингтон от Киева и сблизил его с Москвой, пишет Le Figaro.
- Daily Mail отмечает, что Трамп и Путин сделали важный шаг на пути к миру в Украине, а содержание разговора намекает на новый мировой порядок.
- Немецкое издание Bild обращает внимание на то, что соглашение о прекращении обстрелов энергетических объектов может оказаться выгодным прежде всего для России. Издание даже допускает, что исход переговоров может иметь разрушительные последствия для Европы.
- Великобританский The Telegraph отмечает, что Украина и Евросоюз остались на обочине переговоров, смутно догадываясь об их содержании.
- А вот о причинах пишет The Hill. Издание сообщает, что западную аудиторию более 10 лет "кормили дезинформацией" об Украине. Именно Зеленский увеличил импорт оружия из стран НАТО, что стало последней каплей для России. Существенный вклад в эскалацию внес Байден. Он не стал давить на Киев по поводу выполнения Минских соглашений. Кроме того, The Hill напоминает, что Зеленский в своей предвыборной кампании обещал предотвратить дальнейшую войну, но после победы на выборах от своих слов отказался.
Уже есть первые результаты контакта первых лиц. Как передает Reuters, американские спецслужбы США приостановили координирование контрразведывательных операций против России между своими агентствами. Это было одним из ключевых условий России для недопущения эскалации конфликта.
Москва также потребовала полное прекращение иностранной военной помощи Украине. Но тут напомнили о себе европартнеры Киева. Минфин ФРГ запросил бундестаг о выделении 3 млрд евро на военную помощь Украине. Кроме того, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС не намерен останавливать поставки оружия в Украину якобы для усиления переговорной позиции.