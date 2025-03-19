Как западные СМИ реагируют на телефонный разговор Путина и Трампа

Уже есть первые результаты контакта первых лиц. Как передает Reuters, американские спецслужбы США приостановили координирование контрразведывательных операций против России между своими агентствами. Это было одним из ключевых условий России для недопущения эскалации конфликта.

Москва также потребовала полное прекращение иностранной военной помощи Украине. Но тут напомнили о себе европартнеры Киева. Минфин ФРГ запросил бундестаг о выделении 3 млрд евро на военную помощь Украине. Кроме того, глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС не намерен останавливать поставки оружия в Украину якобы для усиления переговорной позиции.