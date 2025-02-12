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Какое будущее предсказывают Киеву мировые СМИ после телефонного разговора Путина и Трампа
Грядущие переговоры американского и российского лидеров в Эр-Рияде находятся в центре внимания мировых СМИ. Политика Дональда Трампа по Украине стала ударом хлыста для Европы. Под угрозой стоит многолетнее трансатлантическое партнерство - так пишет The Washington Post.
Журналисты отмечают, что европейские партнеры США уже столкнулись с угрозой торговой войны с Вашингтоном и риском быть отстраненными от переговоров с Россией по украинскому урегулированию.
Конфликт в Украине де-факто уже завершен, причем победой России, утверждают эксперты The National Interest и подчеркивают, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от вступления в НАТО, поскольку Россия и США примут решение самостоятельно.
В материале также отмечается, что Трамп должен добиваться полной перезагрузки евроатлантической безопасности через мирное соглашение, гарантирующее уверенность в будущем для всего региона. А вот Украине следует полагаться на себя в подобных вопросах, чтобы самостоятельно строить сильное государство, способное обеспечить свою безопасность.