Грядущие переговоры американского и российского лидеров в Эр-Рияде находятся в центре внимания мировых СМИ. Политика Дональда Трампа по Украине стала ударом хлыста для Европы. Под угрозой стоит многолетнее трансатлантическое партнерство - так пишет The Washington Post.

Журналисты отмечают, что европейские партнеры США уже столкнулись с угрозой торговой войны с Вашингтоном и риском быть отстраненными от переговоров с Россией по украинскому урегулированию.

Конфликт в Украине де-факто уже завершен, причем победой России, утверждают эксперты The National Interest и подчеркивают, что Киеву следует готовиться к территориальным уступкам и отказу от вступления в НАТО, поскольку Россия и США примут решение самостоятельно.

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