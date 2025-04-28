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Кандидат в президенты Польши сорвал флаг Евросоюза и вытер ноги о него

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Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.

Инцидент произошел в здании Министерства промышленности в Катовице. На видеозаписи, распространенной 6 мая, видно, как вошедший в фойе кандидат в президенты сорвал флаг ЕС и вытер о него свои ботинки.

"Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблемы враждебных нам организаций", - заявил Браун наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения.

Браун является депутатом Европарламента. Ранее в этот же день ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении нескольких преступлений.

Браун известен своими скандальными выходками. Одной из последних стал инцидент в здании Сейма Польши, когда политик затушил огнетушителем ханукальные свечи.

Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. Выборы главы государства пройдут в республике 18 мая.

Польша