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Кандидат в президенты Польши сорвал флаг Евросоюза и вытер ноги о него
Ультраправый кандидат в президенты Польши Гжегож Браун демонстративно вытер ноги о флаг Европейского союза, сообщает БЕЛТА со ссылкой на польские СМИ.
Инцидент произошел в здании Министерства промышленности в Катовице. На видеозаписи, распространенной 6 мая, видно, как вошедший в фойе кандидат в президенты сорвал флаг ЕС и вытер о него свои ботинки.
"Здесь Польша, а не Брюссель! Мы не будем выставлять эмблемы враждебных нам организаций", - заявил Браун наблюдавшим за ним сотрудникам учреждения.
Браун является депутатом Европарламента. Ранее в этот же день ЕП лишил его депутатского иммунитета по просьбе польских правоохранительных органов, которые намерены предъявить ему обвинения в совершении нескольких преступлений.
Браун известен своими скандальными выходками. Одной из последних стал инцидент в здании Сейма Польши, когда политик затушил огнетушителем ханукальные свечи.
Браун является одним из 13 кандидатов в президенты Польши. Выборы главы государства пройдут в республике 18 мая.