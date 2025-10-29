3.70 BYN
Каждый третий француз не может оплатить счет за электричество
Автор:Редакция news.by
Каждое третье домохозяйство во Франции в 2025 году столкнулось с трудностями при оплате счетов за электроэнергию, а более трети - с холодом в домах.
Согласно опросу института BECOMING, 85 % людей заявили, что счета за энергию стали одной из самых затратных статей бюджета - это рекорд с 2007 года. Свыше 35 % респондентов признались, что не справляются с растущими ценами на энергию - показатель стал почти на 10 % выше, чем годом ранее.
На фоне этого число тех, кто мерзнет дома, стало вдвое больше, чем 5 лет назад. Причины банальны и тревожны: нехватка денег, плохая теплоизоляция и высокие цены на энергоресурсы.