Каждый третий француз не может оплатить счет за электричество

Каждое третье домохозяйство во Франции в 2025 году столкнулось с трудностями при оплате счетов за электроэнергию, а более трети - с холодом в домах.

Согласно опросу института BECOMING, 85 % людей заявили, что счета за энергию стали одной из самых затратных статей бюджета - это рекорд с 2007 года. Свыше 35 % респондентов признались, что не справляются с растущими ценами на энергию - показатель стал почти на 10 % выше, чем годом ранее.