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Келлог: Россия и Украина смогут остановить конфликт в течение 180 дней
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Спецпредставитель президента Трампа по вопросу мира в Украине Келлог заявил, что прекращения огня не придется ждать год, оно случится в течение 180 дней.
По его словам, конфликт в Украине достался нынешней администрации в качестве одной из самых животрепещущих проблем от предшественников. Тем не менее, Трамп сделает все, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Но Европы, по словам Келлога, там не будет.
При этом Белый дом не намерен прекращать военную помощь Киеву и не поступится интересами этой страны. Речь идет о передаче в разработку Штатам месторождений редкоземельных элементов, а также обеспечение приватизации украинской собственности американским бизнесом.