Келлог: Россия и Украина смогут остановить конфликт в течение 180 дней

Спецпредставитель президента Трампа по вопросу мира в Украине Келлог заявил, что прекращения огня не придется ждать год, оно случится в течение 180 дней.

По его словам, конфликт в Украине достался нынешней администрации в качестве одной из самых животрепещущих проблем от предшественников. Тем не менее, Трамп сделает все, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров. Но Европы, по словам Келлога, там не будет.