Хакеры взломали электронную систему федеральных судов США

Газета Politico, ссылаясь на источники в судебной системе США, сообщила, что неустановленные хакеры подвергли кибератаке электронную систему регистрации и подачи дел федеральных судов США, похитив часть имевшихся там данных об уголовных делах и их фигурантах, пишет ТАСС.

Они отметили, что в результате взлома могли быть похищены личные данные свидетелей и информаторов, которые включены в программы защиты, гарантирующие анонимность и безопасность. Министерство юстиции США совместно с федеральными судами пытается определить масштабы последствий этой атаки.

Взломанная электронная система состоит из двух компонентов: платформы управления делами, которую участники процесса используют для загрузки оцифрованных документов, касающихся рассматриваемых дел, и платформы для ограниченного доступа к этой информации. В системе, помимо сведений о свидетелях и обвиняемых, содержится информация об ордерах на аресты и обыски. Источники Politico опасаются, что полученные хакерами данные в случае их передачи криминальным элементам помогут отдельным преступникам скрыться.