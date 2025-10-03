Хамас принял ультиматум Трампа и готов освободить всех заложников

3 октября Дональд Трамп предъявил ХАМАС ультиматум, в котором потребовал принятия своего мирного плана: времени дали до полуночи. Еще до истечения этого срока представитель группировки объявил, что мирный план принят и ХАМАС готов освободить всех израильских заложников.

Правда, сделать это в 72 часа, как того требует Трамп, невозможно, поскольку cектор Газа находится под постоянными бомбардировками Израиля.

ХАМАС согласен и на создание временной администрации палестинских территорий под иностранным контролем, но надеется войти в новое правительство.