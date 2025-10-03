ХАМАС согласно передать управление сектором Газа независимому органу

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что согласно передать управление сектором Газа независимому органу, сформированному из палестинских технократов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов, передает ТАСС.

"ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов", - говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости формирования будущего административного органа, который "будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран".