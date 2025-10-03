Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ХАМАС согласно передать управление сектором Газа независимому органу

Боевики ХАМАС. Фото ТАСС

Палестинское движение ХАМАС подтвердило, что согласно передать управление сектором Газа независимому органу, сформированному из палестинских технократов. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов, передает ТАСС.

"ХАМАС готов передать управление Газой палестинскому органу, состоящему из независимых политиков-технократов", - говорится в сообщении. Движение отметило, что все палестинские фракции "пришли к консенсусу" относительно необходимости формирования будущего административного органа, который "будет пользоваться поддержкой со стороны арабских и исламских стран".

Фото ТАСС

В мире

ПалестинаХАМАС