Киберпреступники взломали устройства Cisco, использующиеся в правительстве США

В США хакерам удалось взломать устройства с программным обеспечением компании Cisco. Им пользуется правительство страны. Об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на Bloomberg и чиновника Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре США (CISA) Криса Бутера.

По словам Бутера, в ходе кибератаки пострадала критически важная инфраструктура США, но какая именно, он не уточнил. "Угроза носит повсеместный характер", - отметил чиновник.

CISA опубликовала директиву, требующую от федеральных агентств устранить проблему. Они должны выявить и устранить потенциальные нарушения в затронутых кибератакой устройствах, а также собрать необходимые данные и "оценить любые угрозы с использованием процедур и инструментов, предоставленных CISA".

Экстренная директива распространяется только на федеральные агентства, но Бутер настоятельно призвал другие государственные ведомства и частные компании следовать этим рекомендациям.

По информации ТАСС, ранее подобные операции по кибершпионажу проводила хакерская группировка ArcaneDoor, которая действует с 2024 года. В мае 2025 года несколько правительственных ведомств привлекли Cisco к расследованию кибератак в отношении их систем.