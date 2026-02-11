Киев планирует провести выборы президента и референдум о мире до 15 мая

Сохраняется неопределенность по поводу перспектив прекращения конфликта на Украине. Появились утечки, которые свидетельствуют о намерении Зеленского пойти на некоторые уступки: чиновники городской администрации Харькова сообщают, что из Киева им велели подготовиться к проведению не позднее 15 мая президентских выборов и референдума об уступке части территорий - от региональных властей требуют обеспечить Зеленскому победу. Объявить о голосовании и назначить его дату должны якобы 24 февраля.



Вместе с тем в Киеве депутаты и чиновники заявляют, что никакие электоральные процедуры в стране пока невозможны - выборы и референдумы закон разрешает проводить лишь после отмены военного положения, а до этого еще далеко. Американцы, однако, продолжают давить на Зеленского: тот уже подтвердил проведение очередного раунда переговоров на будущей неделе, вероятно, во вторник или среду.