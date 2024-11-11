Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки

Ударами российской оперативно-тактической, армейской авиации, а также огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в ряде населенных пунктов. Как сообщают в Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки в зоне группировки "Центр" составили до 450 военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Также сообщается об уничтожении двух украинских ракет в небе над Курской областью.