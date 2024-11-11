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Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки

Киевский режим предпринял попытку контрнаступления в Курской области. Вооруженные силы России отразили 4 атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожены 2 танка, 1 инженерная и 7 боевых бронированных машин.

Ударами российской оперативно-тактической, армейской авиации, а также огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ в ряде населенных пунктов. Как сообщают в Минобороны РФ, потери украинской армии за сутки в зоне группировки "Центр" составили до 450 военнослужащих. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается. Также сообщается об уничтожении двух украинских ракет в небе над Курской областью.

Фото: РИА Новости

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