3.69 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
Киев выступил против канонической православной церкви
Автор:Редакция news.by
Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви.
Ранее эта же служба бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью.
Киевские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране.
Сотни православных храмов были силой захвачены украинскими раскольниками, а СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства, многие находятся под арестом.