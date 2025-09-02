Киев выступил против канонической православной церкви

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви.

Ранее эта же служба бездоказательно назвала каноническую УПЦ "аффилированной" с Русской православной церковью.

Киевские власти организовали масштабную волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране.