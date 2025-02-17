Киевский режим способен на все что угодно

Вопрос Украины будет не на первом месте в повестке обсуждения между Россией и США. Однако украинскую сторону пригласили на эти переговоры, но они сразу отказались. Об этом заявил Родион Мирошник - посол по особым поручениям МИД России. Что касается судьбы Украины, в рамках двусторонней встречи делегаций пока это будут только переговоры о переговорах.

"Имея опыт семилетних переговоров с представителями Украины, именно вот этого киевского режима, который там отчасти и сейчас активно представлен, то я могу сказать, что даже в формате просто переговоров люди могут впадать в истерику, вызывать полицию, кидаться мобильными телефонами, значит, на неделе прерывать переговорный процесс и так далее. То есть они способны на все, что угодно. Это люди, которые не будут придерживаться какой-то канвы и ради достижения того результата, который они перед собой поставили, они не будут стесняться ни в каких методах. Поэтому в данном случае я не вижу ни малейшего смысла в участии до момента формулирования общей идеи и общей канвы договоренностей. Вообще в присутствии Украины смысл договариваться с режимом, который в принципе не может выполнить договоренности, даже если он их подпишет", - рассказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России.