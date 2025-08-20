3.69 BYN
KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ
Автор:Редакция news.by
Российская хакерская группировка KillNet подтвердила, что ей удалось взломать базу данных Генштаба ВСУ, где содержалась информация о 1,7 млн погибших и пропавших украинских военных, пишет РИА Новости.
Telegram-канал Mash сообщил 2 августа со ссылкой на базу данных Генштаба ВСУ, которая была взломана российскими хакерами, что Украина потеряла более 1,7 млн военнослужащих с начала специальной военной операции.
"Подтверждаем, конечно", - сказал представитель группировки в ответ на вопрос, действительно ли они располагают подтверждением таких потерь ВСУ.
Он также передал агентству ряд фотографий погибших украинских военных, их паспортов и военных билетов, свидетельств о смерти и жетонов.