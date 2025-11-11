Киселев: Постоянные всплески эмоций Трампа - предостережение для нас

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2af54fda-df91-4cdf-8f97-740a9bd389f0/conversions/f361559c-11cb-42d2-98fe-b0d76f29eac3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2af54fda-df91-4cdf-8f97-740a9bd389f0/conversions/f361559c-11cb-42d2-98fe-b0d76f29eac3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2af54fda-df91-4cdf-8f97-740a9bd389f0/conversions/f361559c-11cb-42d2-98fe-b0d76f29eac3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2af54fda-df91-4cdf-8f97-740a9bd389f0/conversions/f361559c-11cb-42d2-98fe-b0d76f29eac3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Постоянные всплески эмоций Трампа звучат не как угроза, а как предостережение прежде всего нам о том, что мы не должны смотреть, что он там обещает или рассказывает. Трамп сегодня исполняет свою роль и постоянно с кем-то торгуется. Таким мнением в программе "Это другое" поделился военный эксперт, полковник полиции, ранее народной милиции ЛНР Виталий Киселев.

Он отметил, что еще с начала специальной военной операции был уверен, что американцы постараются через своих экспертов, через своих публичных тиктокеров и всех остальных СМИ ввести нас в заблуждение, что Трамп придет, порядок наведет, война прекратится, мягкая сила и прочее. "Конечно, это иллюзия, обман. Конечно, мы этому верить не должны, потому что мы должны исходить из того, что происходит в первую очередь на фронте. Оружие поставляется, количество беспилотников растет, Запад заинтересован, чтобы развивать эту систему и через нее даже получать что-то себе", - обратил внимание военный эксперт.

военный эксперт, полковник полиции, ранее народной милиции ЛНР Виталий Киселев

Виталий Киселев:

"Практически за копейки Запад покупает технологии и эти технологии апробирует непосредственно здесь и обратно уже отправляет. Запад точно так же готовит огромное количество систем беспилотных летательных аппаратов на случай непредсказуемых действий, как они считают, вдруг Россия нападет на Польшу, на страны Европы, блока НАТО. Нам это не надо, смысла в этом абсолютно нет. Тем более что Александр Лукашенко неоднократно говорил, наша задача - это безопасность Беларуси, безопасность России в том суверенитете, в котором мы есть. И другой чужой земли нам не надо".