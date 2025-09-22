В Молдове за 6 дней до парламентских выборов нарастают политические скандалы. Кишинев отказал в аккредитации двум наблюдателям из США, которые неоднократно работали в качестве наблюдателей на территории России.

ЦИК Молдовы, ссылаясь на внутренние правила, запретил им следить за ходом своей электоральной кампании. Иными словами, Кишинев начал сортировать наблюдателей на выборах, не предоставляя при отказе им в работе общепринятых и законных обоснований.