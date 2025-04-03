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Китай примет ответные меры на пошлины США

Китай выступает против торговых пошлин США и примет меры для защиты своих законных интересов. Об этом заявили в МИД КНР, комментируя объявленные администрацией Трампа дополнительные таможенные пошлины на импортные товары.

И подчеркнули, что политика "взаимных тарифов", как ее называют в США, основана на субъективных и односторонних оценках, которые не соответствуют правилам международной торговли.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"Под видом взаимных мер США ввели тарифы на импортные товары, в том числе из Китая, что серьезно нарушает нормы ВТО и вредит основанной на правилах международной торговой системе. Китай решительно выступает против этого и сделает шаги для эффективной защиты своих законных интересов".

Трамп: США вводят зеркальные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров

В Европе царит паника. Президент Франции Макрон сегодня собирает экстренное заседание с участием всех крупных промышленников. Ответными действиями грозит глава Еврокомиссии. Ведомство завершает первый ответный пакет на тарифы на сталь, и сейчас готовится к дальнейшим контрмерам, если переговоры с США не увенчаются успехом.

Пытаются договориться с Америкой и в Британии. В Лондоне заявили, что продолжат работать над торговой сделкой с Вашингтоном, которая сгладит эффект от вводимых ограничений. Власти Южной Кореи провели срочное совещание по поводу вводимых мер, а премьер-министр Австралии назвал пошлины Трампа абсолютно "необоснованными".

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