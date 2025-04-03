Китай примет ответные меры на пошлины США

Китай выступает против торговых пошлин США и примет меры для защиты своих законных интересов. Об этом заявили в МИД КНР, комментируя объявленные администрацией Трампа дополнительные таможенные пошлины на импортные товары.

И подчеркнули, что политика "взаимных тарифов", как ее называют в США, основана на субъективных и односторонних оценках, которые не соответствуют правилам международной торговли.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД КНР:

"Под видом взаимных мер США ввели тарифы на импортные товары, в том числе из Китая, что серьезно нарушает нормы ВТО и вредит основанной на правилах международной торговой системе. Китай решительно выступает против этого и сделает шаги для эффективной защиты своих законных интересов".

В Европе царит паника. Президент Франции Макрон сегодня собирает экстренное заседание с участием всех крупных промышленников. Ответными действиями грозит глава Еврокомиссии. Ведомство завершает первый ответный пакет на тарифы на сталь, и сейчас готовится к дальнейшим контрмерам, если переговоры с США не увенчаются успехом.