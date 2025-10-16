Климатический налог: выбросы СО2 обложат сбором в пользу ООН

Предполагается, что каждая тонна СО2, выброшенная в атмосферу, будет облагаться сбором. Таким образом ООН намерена аккумулировать в своем бюджете дополнительные 12 млрд долларов в год. За метрическую тонну выбросов предполагается взимать около 300 долларов.

Не совсем ясно, как ООН собирается добиться согласия на это входящих в нее стран: вряд ли американский президент Дональд Трамп даст добро на уплату Штатами климатического налога. Однако ООН довольно регулярно выступает с глобальными инициативами: например, так называемый Антипандемический пакт, который все еще может быть принят, наделяет ВОЗ полномочиями глобального правительства.