Климатический налог: выбросы СО2 обложат сбором в пользу ООН
ООН решила проблему финансирования организации. Как сообщает The Wall Street Journal, завершается подготовка документа, который введет глобальный климатический налог на выбросы углекислого газа.
Предполагается, что каждая тонна СО2, выброшенная в атмосферу, будет облагаться сбором. Таким образом ООН намерена аккумулировать в своем бюджете дополнительные 12 млрд долларов в год. За метрическую тонну выбросов предполагается взимать около 300 долларов.
Не совсем ясно, как ООН собирается добиться согласия на это входящих в нее стран: вряд ли американский президент Дональд Трамп даст добро на уплату Штатами климатического налога. Однако ООН довольно регулярно выступает с глобальными инициативами: например, так называемый Антипандемический пакт, который все еще может быть принят, наделяет ВОЗ полномочиями глобального правительства.