Пафосно именуя себя "Коалицией желающих", в Лондоне собираются европейские лидеры. Желают они не мира, а хотят обсудить, как бы устроить этот самый "мир", чтобы России было максимально неприятно. Поскольку сами они на роль гарантов этого "мира" не годятся, "крышей" они назначили его президента США Дональда Трампа.

Европейцы будут играть на его самолюбии. План из 12 пунктов подозрительно похож на тот, что американцы составили для прекращения огня в Газе. Схема следующая - реализацию плана коалиционщики предлагают возложить на "Совет по вопросам мира" под руководством президента США. Все это на фоне простого и понятного факта: Вашингтон, а точнее сам Трамп, хочет замять эту войну любым способом. Ему не до стратегических интересов Старого Света, ему нужен быстрый и громкий успех к выборам или просто в актив своего срока. ЕС и Украина этот цинизм видят и намерены на нем сыграть. Они говорят: "Мы готовы к миру, вот план, вы - лидер", а мелким шрифтом приписывают: "А если Россия не согласится, то вся вина будет на ней, мы тут ни при чем, мы же выступаем за мир".

Александр Корниенко, политолог (Молдова):

"Скажем откровенно, без Соединенных Штатов продолжение этого конфликта невозможно. Только США финансово могут обеспечить все "хотелки" "Коалиции желающих", а именно продолжать войну до 2030 года. Суть их санкций в том, чтобы ослабить Россию и дать шанс ВСУ получить какое-то преимущество на линии фронта".

Это чистой воды манипуляция - европейцы хотят переложить ответственность, спрятавшись за широкой спиной Трампа, и продолжить давить санкциями и поставками оружия, а говорить про агрессию Владимира Путина.

В реальности ситуация такова - победить Россию на поле боя не удалось. Она продвигается на фронте, Украина - нет.

Европа хочет сделать так, чтобы все выглядело как поражение России, то есть если и перемирие, то на условиях ЕС.

Этот очередной лондонский саммит - попытка перевернуть все с ног на голову. Он не про мир, а про то, как загнать Россию в угол, используя американского президента. По их логике, Россия просто обязана капитулировать. В американской сети Х уже кипят страсти: "Это ловушка от Лондона и НАТО, чтобы затянуть войну! Трамп не должен попадаться - никакого перемирия без мира!"